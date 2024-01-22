Весна здесь? Во вторник по всей стране ожидается оттепель

Небо будет преимущественно пасмурным, во многих регионах ожидается небольшой дождь. Больше осадков выпадет на востоке страны, где также ожидается снег и ледяной дождь, а температура воздуха ночью будет немного ниже нуля.

Сохранится порывистый юго-западный ветер до 11-16 метров в секунду, на западном побережье Курземе - до 19 метров в секунду.

В Риге ожидается облачная погода, временами возможен небольшой дождь. Порывы южного, юго-западного ветра составят до 14 метров в секунду, температура воздуха ночью и днем - +2...+4 градуса.

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