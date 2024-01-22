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Во вторник местами пройдут дожди; воздух прогреется до +5 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: Jānis Škapars/TVNET

Во вторник в Латвии сохранится преимущественно облачная погода, местами ожидается небольшой дождь, прогнозируют синоптики.

Максимальная температура воздуха составит +2...+5 градусов.

Будет дуть умеренно сильный юго-западный ветер, ожидаются порывы до 10-15 метров в секунду, в Курземе - до 18 метров в секунду.

В Риге также будет облачно, периодически возможен небольшой дождь. Порывы южного, юго-западного ветра будут дуть со скоростью 13 метров в секунду, а температура воздуха составит +4 градуса.

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