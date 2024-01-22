Эксперт: как в дальнейшем может развиваться ситуация на украинском фронте?

В дальнейшем течение войны во многом определят климатические условия, а сейчас наблюдается накопление сил обеими сторонами на фоне зимы, во время которой реализовать планы трудно. В то же время наблюдаются операции по введению в заблуждение, так как, например, Россия бравурно рапортует о росте военной промышленности и ходе мобилизации, что, однако, нередко не соответствует действительности.

При этом Граубе считает, что до конца зимы особенно со стороны России последуют наступательные действия. Авторитарные режимы "одержимы датами", и в преддверии намеченных на март выборов президента России не исключено требование путинского режима к локальным успехам.

"Сейчас похоже, что Украина приняла правильное решение и формирует стратегическую оборону, и я надеюсь, что это будет активная защита с возможностями контрнаступления, если Запад предоставит необходимое вооружение", - подчеркнул Граубе.

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