"Как надо вести себя при встрече с президентом?" - Ринкевич ответил маме ученика

22 января президент Латвии Эдгар Ринкевич посетил Олайнский край, в числе прочего посетив Олайнскую 1-ю среднюю школу.
Как написала в соцсети Х (ранее - Twitter) мама одного из школьников, родителей перед визитом попросили обсудить с детьми, как нужно вести себя при встрече с президентом.
"Сегодня я получил от школы сообщение, что в понедельник в школе будет президент и надо поговорить с ребенком, как себя вести, когда встретит президента. Есть какое-то руководство для родителей, которое надо прочитать - "Как себя вести, когда встречаешь президента?", - говорится в записи.
Этот твит заметил и президент, ответив: "Как и каждый день - свободно и развязано".
Tāpat kā katru dienu: brīvi un atraisīti😉— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 20, 2024
В ходе визита Ринкевич встретился с руководством самоуправления Олайнского края, ознакомился с работой Южного участка Рижского региона Государственной полиции в Олайне, посетил Олайнский музей истории и искусства, Олайнскую 1-ю среднюю школу, а также предприятия, находящиеся на территории Олайнского индустриального парка Nordic Industrial Park, и Олайнский молодежный центр Popkorns.
В ходе визита президент ознакомился с деятельностью предприятия по производству лекарственно-исследовательского сырья Bapeks, рыбоперерабатывающего предприятия Atlas Premium, предприятия по производству воздушных фильтров Dinair Filton и предприятия по производству продуктов питания Smalkais muslis. Президент также посетил предприятие по производству химической продукции CrossChem.
В свою очередь, в Олайнском историко-художественном музее президент ознакомился с экспозицией Laboratorija, которая в 2020 году получила награду года Латвийского общества музеев в категории "Экспозиция года".
Ринкевич подчеркнул - Олайнский край характеризуется развитой инфраструктурой и благоустроенной средой, что еще совсем недавно было вызовом для самоуправления и его жителей.
Ринкевич отметил, что успешное географическое положение края способствует развитию предпринимательства, транзита и качественных услуг.
"Хорошим примером тому являются предприятия города Олайне, экспортирующие свою продукцию более чем в 60 стран на всех континентах мира. Радует активная молодежь Олайнского края, которая при поддержке молодежного центра вовлекает своих сверстников и реализует свои идеи, тем самым способствуя участию в принятии решений и в общественной жизни в Олайнском крае", - сказал президент после визита.
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