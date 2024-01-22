"Как надо вести себя при встрече с президентом?" - Ринкевич ответил маме ученика

Как написала в соцсети Х (ранее - Twitter) мама одного из школьников, родителей перед визитом попросили обсудить с детьми, как нужно вести себя при встрече с президентом.

"Сегодня я получил от школы сообщение, что в понедельник в школе будет президент и надо поговорить с ребенком, как себя вести, когда встретит президента. Есть какое-то руководство для родителей, которое надо прочитать - "Как себя вести, когда встречаешь президента?", - говорится в записи.

Этот твит заметил и президент, ответив: "Как и каждый день - свободно и развязано".

Tāpat kā katru dienu: brīvi un atraisīti😉 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 20, 2024

В ходе визита Ринкевич встретился с руководством самоуправления Олайнского края, ознакомился с работой Южного участка Рижского региона Государственной полиции в Олайне, посетил Олайнский музей истории и искусства, Олайнскую 1-ю среднюю школу, а также предприятия, находящиеся на территории Олайнского индустриального парка Nordic Industrial Park, и Олайнский молодежный центр Popkorns.