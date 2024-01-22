Глава правления аэропорта: решить проблему такси сможет только введение максимальных тарифов

Она отметила, что действующие нормы не позволяют установить максимальные цены на поездку в такси из аэропорта, поэтому его руководство призывает Министерство сообщения перенять практику других аэропортов мира и ввести потолок цен.

"Он будет распространяться на все таксомоторные компании, работающие в Латвии. Это могло бы решить проблему, потому что в таком случае такси, которые доставляют пассажиров в аэропорт из других городов, или компании, не имеющие специальной лицензии, должны будут работать по единому тарифу", - сказала Одиня.

В то же время руководитель Рижского аэропорта напомнила, что в настоящее время решается вопрос о введении системы ваучеров, которая могла бы распространяться на таксомоторные предприятия, получившие специальную лицензию на работу в аэропорту.

"В настоящее время специальные лицензии есть у двух таксомоторных компаний примерно на 60 автомобилей, но у них разные тарифы, что иногда создает проблемы. Ваучеры могли бы решить эту проблему, так как обе компании работали бы с одним ваучером по одинаковой цене. Затем с перевозчиками можно будет заключить соответствующие договоры, а Рижский аэропорт смог бы ими торговать", - сказала Одиня.

По словам руководителя аэропорта, вначале ваучеры можно было бы продавать в информационном центре, а затем и на сайте аэропорта.

Однако, по мнению Одини, ваучеры не решат всех проблем, так как их введение не означает, что все пассажиры должны будут их покупать. "Пассажиры также смогут выбрать поездку по счетчику, если сочтут, что это дешевле", - отметила Одиня, добавив, что вначале необходимо разобраться с правовой базой.

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