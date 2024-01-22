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Почти на всех линиях задерживают пассажирские поезда

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Электропоезда Vivi
Электропоезда Vivi Фото: Evija Trifanova/LETA

В понедельник вечером задерживаются пассажирские поезда почти на всех линиях, сообщает агентство LETA.

Сообщения на сайте Pasažieru vilciens свидетельствуют о том, что задерживаются рейсы поездов на всех железнодорожных линиях, кроме линии, соединяющей Ригу и Валку.

Из-за опозданий поездов на Рижском Центральном железнодорожном вокзале пассажиры недовольны и многие ищут другие способы добраться до пункта назначения.

В Pasažieru vilciens сообщили, что движение поездов происходит, однако в отдельных случаях оно происходит с задержками.

Причины опозданий разные - на некоторых линиях горит запрещающий сигнал светофора, один поезд на участке одноколейной линии ждал, чтобы пропустить встречный поезд, при суммировании всех этих обстоятельств образуются задержки.

Около 20:00 информации на сайте Pasažieru vilciens свидетельствовала о том, что задерживаются или отменены 14 рейсов поездов.

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