Почти на всех линиях задерживают пассажирские поезда

Labi gan, ka ne @Briskens, ne @vivi šefs šobrīd neatrodas stacijā, jo ar pakalpojumu kvalitāti dziļi apmierināto pasažieru pūlis viņus vienkārši nolinčotu. Tādu neslēptu naidu esmu novērojis laikam tikai Vecrīgas grautiņa laikā. https://t.co/25mWVfq6WU — Pēteris Zirnis (@PZirnis) January 22, 2024

Сообщения на сайте Pasažieru vilciens свидетельствуют о том, что задерживаются рейсы поездов на всех железнодорожных линиях, кроме линии, соединяющей Ригу и Валку.

Из-за опозданий поездов на Рижском Центральном железнодорожном вокзале пассажиры недовольны и многие ищут другие способы добраться до пункта назначения.

В Pasažieru vilciens сообщили, что движение поездов происходит, однако в отдельных случаях оно происходит с задержками.

Причины опозданий разные - на некоторых линиях горит запрещающий сигнал светофора, один поезд на участке одноколейной линии ждал, чтобы пропустить встречный поезд, при суммировании всех этих обстоятельств образуются задержки.

Около 20:00 информации на сайте Pasažieru vilciens свидетельствовала о том, что задерживаются или отменены 14 рейсов поездов.

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