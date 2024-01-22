В Украине ранен 26-летний солдат из Латвии

Общество Mūsu ligzda в Facebook некоторое время назад поделилось просьбой помочь доставить в Латвию 26-летнего мужчину, жителя Латвии, получившего ранения во время войны в Украине, сообщает портал lsm.lv. Теперь помощь получена, и мужчину привезут на родину, где он пройдет реабилитацию.
Во время войны мужчина получил ранения и контузию, отмечает СМИ.
Дмитрий, которому дали прозвище "Кот", находится в Украине с самого начала войны.
Общество сообщило, что помощь от окружающих получена, и уже во вторник, 23 января, транспорт общества Mūsu ligzda отправится за Дмитрием и вывезет из Украины в Латвию, где он сможет получить реабилитацию.
Как уже сообщалось, в связи с вторжением России на Украину 28 февраля 2022 года Сейм принял поправки к закону о национальной безопасности, позволив гражданам Латвии добровольно начать службу в вооруженных силах Украины.
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