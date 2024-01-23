Украинская теннисистка обвинила US Open в пропаганде "русского мира"

Украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая 35-е место в мировом рейтинге WTA, на Australian Open проводит свой самый успешный турнир "Большого шлема". Она дошла до четвертьфинала.
В четвёртом раунде Костюк убедительно обыграла нейтральную спортсменку Марию Тимофееву со счётом 6:2, 6:1. После победы украинка получила множество поздравлений. Официальный аккаунт US Open в социальной сетий X (бывший Twitter) поделился результатом матча с изображением российского флага напротив имени Тимофеевой, что разозлило Костюк.
Российские и белорусские теннисисты могут участвовать в турнирах только в качестве нейтральных спортсменов, на что она указала организаторам US Open. Костюк напомнила, что украинские спортсмены имеют твёрдую позицию в этом вопросе и выступают за полный запрет выступления российских спортсменов на международной арене.
"Как вы знаете, с началом полномасштабного конфликта мы боролись за отстранение российских и белорусских спортсменов, сейчас они продолжают выступать в нейтральном статусе, без флагов. Мы не раз задавали вопрос, каков статус нейтрального спортсмена, потому что его на самом деле не существует.
Спортсмены и мир знают, какие страны они представляют, международные СМИ в своих публикациях пишут, что это российские и белорусские спортсмены, у многих спортсменов стоит свой флаг в социальных сетях, и вот сегодня после моей победы российский флаг был опубликован на официальном ресурсе одного из крупнейших теннисных турниров мира", - написала Костюк в Instagram.
January 21, 2024
"Сегодня 697-й день полномасштабной войны, а спортивный мир продолжает промоутировать страну-убийцу и страну, использующую своих спортсменов как часть убивающей пропаганды. Я призываю представителей СМИ, чиновников, спортивное сообщество прекратить использовать теннисный корт для промоутирования "русского мира", - написала Костюк.
Отметим, что после поединка соперницы не стали пожимать друг другу руки, а перед матчем украинская теннисистка отказалась от совместного кадра с Тимофеевой, сфотографировавшись лишь с девочкой, которая проводила жеребьёвку "приём/подача".
Следующей соперницей Марты Костюк станет американка Коко Гауфф, занимающая третье место в мировом рейтинге.
Костюк - победительница одного турнира WTA в одиночном разряде, одного юниорского турнира "Большого шлема" (Открытый чемпионат Австралии 2017 года) и бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге.
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