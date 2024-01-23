Украинская теннисистка обвинила US Open в пропаганде "русского мира"

В четвёртом раунде Костюк убедительно обыграла нейтральную спортсменку Марию Тимофееву со счётом 6:2, 6:1. После победы украинка получила множество поздравлений. Официальный аккаунт US Open в социальной сетий X (бывший Twitter) поделился результатом матча с изображением российского флага напротив имени Тимофеевой, что разозлило Костюк.

Российские и белорусские теннисисты могут участвовать в турнирах только в качестве нейтральных спортсменов, на что она указала организаторам US Open. Костюк напомнила, что украинские спортсмены имеют твёрдую позицию в этом вопросе и выступают за полный запрет выступления российских спортсменов на международной арене.

"Как вы знаете, с началом полномасштабного конфликта мы боролись за отстранение российских и белорусских спортсменов, сейчас они продолжают выступать в нейтральном статусе, без флагов. Мы не раз задавали вопрос, каков статус нейтрального спортсмена, потому что его на самом деле не существует.