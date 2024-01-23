Кто может быть следующим главой Эстонской Православной Церкви после возвращения митрополита Евгения Решетникова в Россию, Rus.Postimees рассказал известный богослов.
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Как Московский патриархат ответит Эстонии на непродление ВНЖ митрополита Евгения, объясняет Андрей Кураев
Философ Андрей Кураев в разговоре с Rus.Postimees прокомментировал громкую новость о решении правительства не продлять вид на жительство гражданину РФ, митрополиту ЭПЦ Евгению Решетникову. Опальный священник присмотрелся к кандидатурам возможных преемников и традиционно заглянул в историю православия, комментируя настоящее.