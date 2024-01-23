Как Московский патриархат ответит Эстонии на непродление ВНЖ митрополита Евгения, объясняет Андрей Кураев

Философ Андрей Кураев в разговоре с Rus.Postimees прокомментировал громкую новость о решении правительства не продлять вид на жительство гражданину РФ, митрополиту ЭПЦ Евгению Решетникову. Опальный священник присмотрелся к кандидатурам возможных преемников и традиционно заглянул в историю православия, комментируя настоящее.