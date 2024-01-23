В Ливанском крае под колесами поезда погиб мужчина

Машинист поезда заметил мужчину на рельсах, однако тот не реагировал на предупредительные сигналы. Он пытался резко затормозить, но избежать столкновения было невозможно.

"Это была тяжелая авария с тяжелыми последствиями - части тела погибшего человека были найдены в радиусе двух километров от места столкновения. Это затруднило работу, и поэтому работа на месте происшествия продолжалась долгое время, так как требовался тщательный осмотр места событий и фиксация произошедшего. Пока на месте событий работали полицейские, которые проводили начальные следственные действия, в том числе опрос машиниста, на место происшествия направился и эксперт", - отметила представитель Госполиции Илга Тейване-Трейновска.