Краузе призовет в ЕС поддержать запрет на импорт российского продовольствия

Министр земледелия Латвии Арманд Краузе сегодня вновь обратится к министрам сельского хозяйства ЕС с призывом поддержать запрет на ввоз в ЕС российских продовольственных и сельскохозяйственных товаров, сообщили агентству LETA в Министерстве земледелия.
Сегодня на заседании совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству в Брюсселе Краузе изложит свои доводы о негативном влиянии российского импорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции на Латвию и ЕС, требуя конкретных действий по введению санкций.
В то же время, как отметили в министерстве, решение о введении санкций в ЕС должно приниматься на уровне глав государств и по договоренности стран ЕС, а не по соглашению министров сельского хозяйства.
Министерство отмечает, что в то время как ЕС работает над тем, чтобы ослабить возможности России вести войну в Украине и положить конец зависимости ЕС от России, из этой страны по-прежнему импортируются различные товары, что поддерживает экономику и военную промышленность страны-агрессора.
"В 2014 году Россия прекратила импорт сельскохозяйственной продукции из ЕС, потому что ЕС решительно осудил аннексию Крыма. Это наглядно продемонстрировало, что Россия не воздерживается от санкций в отношении продовольствия и сельскохозяйственной продукции, потому что продовольствие для нее - это только оружие. Почему мы до сих пор этого не понимаем и не действуем должным образом, запрещая импорт продовольствия и других товаров из России?" - заявил Краузе.
В прошлом году на заседаниях совета министр земледелия Латвии призывал страны ЕС рассмотреть вопрос о запрете импорта российской сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Он также встречался с комиссаром ЕС по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским и призвал Еврокомиссию без промедления начать работу над этим вопросом.
По данным Министерства земледелия, Латвия является вторым после Испании крупнейшим импортером российских сельскохозяйственных и продовольственных товаров в ЕС. За десять месяцев 2023 года страны ЕС импортировали из России продукции на общую сумму 2,2 млрд евро, в том числе Латвия импортировала 12% общей стоимости импорта из России, занимая второе место среди стран ЕС. За этот период Латвия импортировала российских сельскохозяйственных и продовольственных товаров на 280 млн евро, Испания - на 281 млн евро.
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