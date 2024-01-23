Краузе призовет в ЕС поддержать запрет на импорт российского продовольствия

Сегодня на заседании совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству в Брюсселе Краузе изложит свои доводы о негативном влиянии российского импорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции на Латвию и ЕС, требуя конкретных действий по введению санкций.

В то же время, как отметили в министерстве, решение о введении санкций в ЕС должно приниматься на уровне глав государств и по договоренности стран ЕС, а не по соглашению министров сельского хозяйства.

Министерство отмечает, что в то время как ЕС работает над тем, чтобы ослабить возможности России вести войну в Украине и положить конец зависимости ЕС от России, из этой страны по-прежнему импортируются различные товары, что поддерживает экономику и военную промышленность страны-агрессора.