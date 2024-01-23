"Кровавое зерно, кровавые деньги!" У здания Кабинета министров прошел пикет против ввоза российских товаров

Протестующие держали в руках плакаты, на которых выражался призыв к правительству действовать, чтобы прекратить импорт российских товаров и их транзит через Латвию. На плакатах было написано, например, "Останови зерно, останови угрозы", "Кремлевский хлеб", "Импорт российских товаров = спонсирование убийц и насильников", "Долой лицемерие - хватит кормить русских медведей", "Кровавое зерно, кровавые деньги" и т. д.

Пикет организовало общество Austošā Saule, чтобы привлечь внимание к ситуации, что спустя два года после полномасштабного вторжения России в Украину государство продолжает позволять предприятиям поддерживать экономические связи с Россией.

Пикет прошел во время заседания правительства, в ходе него правительство Латвии призвали принять "конкретные решения, согласующиеся с нынешней официальной политикой государства - однозначной поддержкой Украины в ее борьбе против российской агрессии".

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