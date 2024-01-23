У здания Кабинета министров пройдет пикет против ввоза российских товаров

Цель пикета - обратить внимание на ситуацию, что спустя два года после полномасштабного вторжения России в Украину государство продолжает предприятиям позволять поддерживать экономические связи с Россией.

Пикет пройдет во время заседания правительства, на нем правительство Латвии призовут принять "конкретные решения, согласующиеся с нынешней официальной политикой государства - однозначной поддержкой Украины в ее борьбе против российской агрессии".

Общество призывает присоединиться к пикету людям с флагами Латвии и Украины, чтобы мирно выразить свою гражданскую позицию и солидарность с Украиной.

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