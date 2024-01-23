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Россия ракетами обстреляла Киев и Харьков; есть жертвы (2)

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Люди прячутся в метро от обстрелов
Люди прячутся в метро от обстрелов Фото: Reuters/ScanPix

Утром во вторник Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине. Воздушная тревога была объявлена по всей территории страны, взрывы прогремели в Харькове, Киеве и Павлограде.

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в результате утренней ракетной атаки по Украине, по данным на 08:45, погибли пять человек.

Взрывы прогремели в Киеве. Там в результате удара погибла женщина, еще несколько человек пострадали.

"В результате ракетного удара по Киеву уже известно об одной погибшей женщине и четырех раненых. Большинство - с минно-взрывными травмами. Информация уточняется", - заявил в Telegram глава городской военной администрации Сергей Попко.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что всего пострадали девять человек.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о разрушении подъезда дома в результате ракетного удара, сообщает Русская служба ВВС.

"В результате утренних обстрелов есть полное разрушение подъезда многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей. Также в одной из пострадавших частей Киевского района нет света, частично - воды", - написал Терехов в Telegram.

Ранее он сообщал о нескольких взрывах в городе, прозвучавших утром после ночных взрывов.

"Разрушены подъезды. Под завалами находятся люди. Спасатели и другие экстренные службы работают на месте", - заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По последним данным, в результате обстрелов Харькова погибли две женщины, заявил он.

По его данным, в больницы доставлены 11 раненых, две женщины в тяжелом состоянии.

В Павлограде Днепропетровской области после ракетной атаки известно об одном погибшем.

"Еще одному мужчине медики оказывают всю необходимую помощь! Он живой", - написал глава областной военной администрации Сергей Лысак.

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