Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в результате утренней ракетной атаки по Украине, по данным на 08:45, погибли пять человек.

Взрывы прогремели в Киеве. Там в результате удара погибла женщина, еще несколько человек пострадали.

"В результате ракетного удара по Киеву уже известно об одной погибшей женщине и четырех раненых. Большинство - с минно-взрывными травмами. Информация уточняется", - заявил в Telegram глава городской военной администрации Сергей Попко.

Мэр города Виталий Кличко сообщил, что всего пострадали девять человек.

Damage to another building in Kyiv from falling debris. The air alert is over in Kyiv.



This wasn’t a very big attack - not even sure if it qualifies as mass attack No.5, but Kyiv and Kharkiv got hit hard. pic.twitter.com/P3nxZvX3br — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) January 23, 2024

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о разрушении подъезда дома в результате ракетного удара, сообщает Русская служба ВВС.

"В результате утренних обстрелов есть полное разрушение подъезда многоквартирного дома. Сейчас спасатели пытаются разобрать завалы, чтобы найти под ними людей. Также в одной из пострадавших частей Киевского района нет света, частично - воды", - написал Терехов в Telegram.

Ранее он сообщал о нескольких взрывах в городе, прозвучавших утром после ночных взрывов.

"Разрушены подъезды. Под завалами находятся люди. Спасатели и другие экстренные службы работают на месте", - заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По последним данным, в результате обстрелов Харькова погибли две женщины, заявил он.

По его данным, в больницы доставлены 11 раненых, две женщины в тяжелом состоянии.

В Павлограде Днепропетровской области после ракетной атаки известно об одном погибшем.

"Еще одному мужчине медики оказывают всю необходимую помощь! Он живой", - написал глава областной военной администрации Сергей Лысак.

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