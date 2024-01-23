"В те мгновения, когда с людей снимали медицинское оборудование, накрывали простыней и увозили, я думал, не окажусь ли следующим. Я все понимаю, но поскольку находился с ними в одной палате, возникло жуткое ощущение", - сказал финн.

В какой-то момент Талвитие попал в одноместную палату и в его распоряжении оказалась кнопка вызова персонала на случай чрезвычайной ситуации, но проблемы возникли и здесь.

"Левая рука болела из-за перелома, кроме того, она отекла. А правая рука была полностью в гипсе от плеча и ниже. Каждое движение в постели причиняло боль.

В последний день я нажал кнопку, потому что хотел пойти в ванную. И был удивлен, когда никто не пришел. Я заметил, что звук звонка ни на что не влияет. Дежурному информация не поступает. Мне не повезло", - считает Талвитие.

В общей сложности он пробыл в рижской больнице пять дней и наконец уехал в Финляндию. Там он еще неделю провел в больнице, перенес операцию, и сейчас, почти полгода спустя, со здоровьем гонщика наконец все в порядке.

На соревнования он надеется вернуться уже этой весной. В 2019 году Сами Талвитие стал чемпионом Финляндии в зачете V1600, в формуле на Ford в период с 2016 по 2018 год завоевал три медали - две бронзовые и одну серебряную.

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