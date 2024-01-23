Финский гонщик Сами Талвитие попал в серьезную аварию на автодроме Бикерниеки в Риге - спортсмену понадобилась госпитализация. Больница в столице Латвии, какая конкретно - он не назвал, повергла 29-летнего финна в шок - ему показалось, что он очутился в машине времени и побывал в Советском Союзе, пишет Rus.Postimees.
Талвитие участвовал в соревнованиях в Риге в сентябре и попал в аварию. В результате он на скорости 150 км/ч врезался в ограждение трассы. Мужчину доставили в реанимацию рижской больницы, где у него диагностировали внутреннее кровотечение нескольких органов и перелом.
Хотя травмы оказались не опасными для жизни, гонщик некоторое время переживал, что не сможет ходить, хотя его позвоночник не был поврежден.
Когда более или менее оправившийся Талвитие почувствовал себя лучше, как оказалось, в рижской больнице его подстерегал еще один сюрприз. Во-первых, в больничной палате он оказался практически наедине сам с собой, поскольку возник языковой барьер с медперсоналом.
"Там почти никто не говорил по-английски. Возможно, Латвия одна из худших стран, где можно оказаться в больнице. Общая атмосфера напоминала Советский Союз", - рассказал гонщик в интервью финскому изданию Italehti.
Когда спортсмена из интенсива перевели в обычную палату, атмосфера стала еще более напряженной. Талвитие оказался в общей палате площадью 10 квадратных метров, в которой находилось 4-5 человек и у всех были серьезнейшие заболевания.
"В те мгновения, когда с людей снимали медицинское оборудование, накрывали простыней и увозили, я думал, не окажусь ли следующим. Я все понимаю, но поскольку находился с ними в одной палате, возникло жуткое ощущение", - сказал финн.
В какой-то момент Талвитие попал в одноместную палату и в его распоряжении оказалась кнопка вызова персонала на случай чрезвычайной ситуации, но проблемы возникли и здесь.
"Левая рука болела из-за перелома, кроме того, она отекла. А правая рука была полностью в гипсе от плеча и ниже. Каждое движение в постели причиняло боль.
В последний день я нажал кнопку, потому что хотел пойти в ванную. И был удивлен, когда никто не пришел. Я заметил, что звук звонка ни на что не влияет. Дежурному информация не поступает. Мне не повезло", - считает Талвитие.
В общей сложности он пробыл в рижской больнице пять дней и наконец уехал в Финляндию. Там он еще неделю провел в больнице, перенес операцию, и сейчас, почти полгода спустя, со здоровьем гонщика наконец все в порядке.
На соревнования он надеется вернуться уже этой весной. В 2019 году Сами Талвитие стал чемпионом Финляндии в зачете V1600, в формуле на Ford в период с 2016 по 2018 год завоевал три медали - две бронзовые и одну серебряную.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!