Фото и видео ⟩ Прошла первая жеребьевка на призыв в СГО: молодые люди получат повестки в течение недели

Повестки будут высланы на адреса электронной почты, а тем молодым людям, у которых ее нет - по декларированному месту жительства.

Как сообщалось, в рамках третьего призыва в СГО не удалось набрать достаточного количества добровольцев, поэтому сегодня впервые была проведена жеребьевка среди молодых людей призывного возраста.

В ходе третьего призыва в СГО планируется набрать 480 человек. Добровольно заявки на службу подали 515 человек, но только около 320 были признаны пригодными к службе после проверки здоровья, поэтому 150 будут призваны в армию в обязательном порядке по результатам жеребьевки.

Жеребьевка началась в 10:00 среди 18-летних и 19-летних юношей и транслировалась в прямом эфире.

По данным Министерства обороны, в настоящее время в Латвии проживают 22 539 молодых людей в возрасте 18-19 лет, из них 3581 может соответствовать требованиям призыва в СГО.

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