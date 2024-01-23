Остапенко впервые в карьере вышла в полуфинал парного Australian Open

В четвертьфинале они обыграли французскую пару Каролин Гарсия - Кристина Младенович со счётом 7:6, 6:4.

Матч продолжался 1 час 43 минуты. Киченок и Остапенко 6 раз подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 3/9 брейк-пойнта. Также на их счету 28 виннеров и 24 невынужденные ошибки.

Для Остапенко и Киченок это будет третий общий полуфинал на турнирах серии "Большого шлема", а также первый на Australian Open - в 2022 году они доходили до полуфиналов на "Ролан Гаррос" и Уимблдоне.

За выход в 1/2 финала Остапенко и Киченок заработали 137 тысяч евро призовых, а также 780 рейтинговых очков WTA в парном разряде. За выход в финал Australian Open Киченок и Остапенко сыграют против Габриэлы Дабровски и Эрин Раутлифф.

Напомним, лучшая теннисистка Латвии также принимала участие в одиночном разряде Australian Open, где проиграла в третьем круге со счетом 1:6, 5:7 Виктории Азаренко (22-е место по версии WTA) из Беларуси.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!