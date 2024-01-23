Полиция требует привлечь к ответственности латвийскую телезвезду

В Юрмальское отделение полиции поступили заявления от 29 потерпевших, которые передали женщине деньги за участие в лагерях, предназначенных для матерей и дочерей, но не получили обещанной услуги, сообщили в полиции.

А именно эти лагеря должны были состояться в августе, сентябре и октябре прошлого года, но они состоялись лишь частично или не состоялись вообще. Хотя клиенты требовали, чтобы организатор лагеря вернул деньги, в большинстве случаев они не были выплачены. В результате у жителей были украдены различные суммы денег - от 50 до 100 евро.

После сбора достаточного количества доказательств организатор лагеря была признана подозреваемой по этому делу. 2 ноября прошлого года, установив местонахождение подозреваемой, сотрудники полиции арестовали ее незадолго до того, как она планировала покинуть страну.

Следствие установило, что подозреваемая женщина взяла полученные от клиентов деньги наличными и потратила их на собственные нужды, а расходы, связанные с организацией лагерей, не покрыла.

Подозреваемая была заключена под стражу.

Информация Firmas.lv свидетельствует, что Таубе в свое время была владелицей различных фирм.

В СМИ женщина упоминается как звезда шоу.

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