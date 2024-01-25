Липину интересно ⟩ Сильные женщины с раскрученными соцсетями и другие интриги грядущих выборов

А ведь есть еще Инесе Вайдере, которая является бессменным евродепутатом от Латвии с 2004 года, то есть все то время, пока Латвия является частью Европарламента.

В общем, крайне любопытно, к чему приведет внутренняя борьба "Нового Единства".

Каково будет Нацобъединению в оппозиции?

Нацобъединение в оппозиции - редкое явление в политике Латвии. Правительство Силини всего пятое такое. Тем удивительнее, что во время самых первых выборов в Европарламент в Латвии в 2004 году Нацобъединение (тогда - "Отечеству и свободе/ДННЛ") также находилось в оппозиции.

При этом тогда Нацобъединение умудрилось получить аж четыре кресла в Европарламенте - рекорд, который смогло повторить только "Единство" в 2014 году.

Значит ли это, что оппозиционность помогает Нацобъединению, настраивая его членов на боевой лад? Посмотрим. Но точно можно ждать от них более яркой и агрессивной риторики, которую мы уже могли наблюдать последние месяцы и на внутренней арене.

Завышенные ожидания?

Сразу две политические силы озвучили конкретные цели на выборы в Европарламент. Глава Нацобъединения Райвис Дзинтарс указал, что два кресла - это был бы "средний результат". А лидер "Латвии на первом месте" Айнар Шлесерс прямо заявил, что его партия собирается победить на грядущих выборах.