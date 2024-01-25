Липину интересно ⟩ Сильные женщины с раскрученными соцсетями и другие интриги грядущих выборов

Уже этим летом, а именно 8 июня, во всей Европе, включая Латвию, состоятся выборы в Европарламент. "Скука!" - скажете вы. "А вы присмотритесь", - отвечу я. В этом году особенно - выборы в Европарламент полны интриг и интереснейших персонажей.
Соцсети - путь в большую политику
Судя по всему, опыт "Стабильности!" и "Латвии на первом месте", которые успешно использовали соцсети для набора своего политического капитала, не остался незамеченным.
Разумеется, успех "Стабильности!" нельзя списать исключительно на тик-токи Алексея Росликова и Глории Гревцовой, а "Латвия на первом месте" попала в Сейм не только благодаря роликам Айнара Шлесерса. Но и их влияние отрицать нельзя.
Так что сразу две партии решили среди своих главных кандидатов на предстоящих выборах в Европарламент поставить людей, широко известных своим политическим активизмом, но не появлявшихся пока в большой политике.
Лидер дерусификации Латвии Лиана Ланга стала одним из первых лиц Новой консервативной партии (НКП) на выборах в Европарламент. А лидером списка стал экс-министр сообщения Талис Линкайтс.
И вот пока Лиана Ланга в своих социальных сетях костерит автомастерские, полицейских и политиков за использование русского языка в публичном пространстве, ее сопартиец Талис Линкайтс приходит к нам, на программу "Кто вам платит?", или на Латвийское радио 4 и отвечает на вопросы журналистов - о ужас! - по-русски.
В связи с этим возникает два вопроса: когда критикующий коллегу пост появится в соцсетях госпожи Ланги и какую позицию в этом вопросе занимает непосредственно НКП.
Зато Ланга может в полную мощь использовать свои раскаченные дерусификацией соцсети. Теперь она и высказывается по вопросу закрытия сельских школ, и переживает о нехватке молодого поколения в латышской филологии, и задает вопросы Министерству финансов.
На выборах в 14-й Сейм за НКП проголосовало в четыре раза меньше людей, чем на выборах в 13-й Сейм. Учитывая традиционную пассивность латвийского избирателя на выборах в Европарламент, если НКП умудрится набрать достаточное количество голосов - это будет подвиг имени Лианы Ланги.
С противоположного фланга, но похожими методами движется партия "Согласие". Первым номером у них, понятное дело, Нил Ушаков - бывший мэр Риги, а ныне уже опытный евродепутат. Кроме того, в тройке лидеров значится экс-депутат Сейма Регина Лочмеле.
А вот третьим главным кандидатом является журналист Ольга Петкевич, которая особенную известность обрела сравнительно недавно, выступая против выдворения граждан России из Латвии, особенно концентрируясь на пожилых людях. Помните, как в прошлом году разлетелось видео с женщиной, которую принесли сдавать экзамен по латышскому языку? Сняла и распространила его как раз таки Петкевич.
Впрочем, распространяет она очень разные вещи - например, рекламу сериала Re:Baltica в торговом центре Domina, способствуя скандалу, который разгорелся в соцсетях. Когда же все объяснилось, Петкевич свой пост не отозвала.
Во времена же пандемии Петкевич критиковала многие решения правительства, в том числе писала весьма скептические тексты относительно вакцин и использования масок.
В общем, и НКП, и "Согласие" после провала на выборах в Сейм решили выставить в первых рядах сильных женщин с очень уверенной гражданской позицией и неоднозначной известностью в социальных сетях. Принесет ли такая тактика успех на таких выборах, где, как отмечается, конкретные личности зачастую важнее посыла и репутации партий - одна из интереснейших интриг грядущих выборов.
Старые знакомые в новом свете
Совсем другую тактику выбрала партия "Прогрессивные". Они решили сыграть на уже известных лицах.
Первый номер списка - Элина Пинто, которая была третьим кандидатом в президенты Латвии. Тут все понятно - бренд раскручен, кроме того, именно на "европейскость" Пинто и делали упор "Прогрессивные" во время президентских выборов.
А вот со вторым номером интереснее. Им стал Мартиньш Стакис, экс-мэр Риги. Напомню, что еще в марте 2022 года он вышел из партии "Движение "За!" и, соответственно, из объединения "Для развития/За!" и с тех пор почти два года оставался беспартийным.
От ответов на прямые вопросы Стакис кокетливо уходил, но практически все эксперты (включая вашего покорного слугу) были уверены, что свою судьбу бывший градоначальник свяжет именно с "Прогрессивными". Что и случилось, правда, лишь в январе 2024 года.
И всего через полторы недели стало известно, что Стакис идет на выборы в Европарламент. Вот это совпадение.
Еще один старый знакомый появился как раз у "Для развития/За!" - экс-министр обороны Артис Пабрикс. Вообще, после провала объединения на выборах в Сейм, в октябре 2022 года, Пабрикс публично заявил о своем уходе из политики Латвии.
No sirds pateicos visiem atbalstītājiem, arī tiem, kuri par mani nenobalsoja. Esmu zaudējis vēlēšanās un beidzas mans aktīvais posms vadošos amatos Latvijas politikā.Līdz jaunās valdības sastādīšanai turpināšu pildīt AM pienākumus pēc labākās sirdsapziņas kā Latvijas patriots.— Artis Pabriks (@Pabriks) October 2, 2022
Но, видимо, выборы в Европарламент политикой Латвии не являются.
Но, отбросив сарказм в сторону, у "Прогрессивных" и "Для развития/За!" мы видим подход, принципиально отличающийся от НКП и "Согласия" - вместо известных публике активистов на первый план выходят опытные политики. Чья стратегия окажется более успешной - тоже важный сюжет выборов.
На что еще стоит обратить внимание?
Еще парочка интриг, которые будут достойны вашего времени.
Кого отправит первым номером "Новое Единство"?
В премьерской партии явно зреет внутренняя конкуренция. С одной стороны, Кришьянис Кариньш, который, судя по всему, не собирается засиживаться в Риге, а готовится отправиться в Брюссель. С другой - Валдис Домбровскис уже давно находится в Европарламенте и занимает там достаточно высокие посты вице-председателя Еврокомиссии и Европейского комиссара по вопросам евро и социального диалога.
А ведь есть еще Инесе Вайдере, которая является бессменным евродепутатом от Латвии с 2004 года, то есть все то время, пока Латвия является частью Европарламента.
В общем, крайне любопытно, к чему приведет внутренняя борьба "Нового Единства".
Каково будет Нацобъединению в оппозиции?
Нацобъединение в оппозиции - редкое явление в политике Латвии. Правительство Силини всего пятое такое. Тем удивительнее, что во время самых первых выборов в Европарламент в Латвии в 2004 году Нацобъединение (тогда - "Отечеству и свободе/ДННЛ") также находилось в оппозиции.
При этом тогда Нацобъединение умудрилось получить аж четыре кресла в Европарламенте - рекорд, который смогло повторить только "Единство" в 2014 году.
Значит ли это, что оппозиционность помогает Нацобъединению, настраивая его членов на боевой лад? Посмотрим. Но точно можно ждать от них более яркой и агрессивной риторики, которую мы уже могли наблюдать последние месяцы и на внутренней арене.
Завышенные ожидания?
Сразу две политические силы озвучили конкретные цели на выборы в Европарламент. Глава Нацобъединения Райвис Дзинтарс указал, что два кресла - это был бы "средний результат". А лидер "Латвии на первом месте" Айнар Шлесерс прямо заявил, что его партия собирается победить на грядущих выборах.
Прямо скажу, в оба этих результата верится с трудом. Но если это заставит обе политических силы проявлять себя более активно - то буду только рад. Ну и потом будет любопытно наблюдать за тем, как они будут объяснять свою неудачу (если она случится, разумеется).
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Выборы в Европарламент традиционно являются одними из самых непопулярных в Латвии. В 2014 и 2019 годах явка лишь слегка превысила 30%. И это, конечно, хотелось бы исправить.
Возможно, если вы найдете среди описанных мною сюжетов что-то, интересное лично вам - вы заинтересуетесь происходящим. Возможно, заинтересуетесь настолько, что даже захотите поучаствовать и сходить проголосовать.
Во всяком случае я бы крайне рекомендовал это сделать. Выборы в Европарламент так же важны, как и все остальные - пусть и прямое влияние на жизнь в Латвии заметно не так очевидно. А при такой малой явке велик шанс, что нашу страну на европейском уровне будут представлять не самые приятные вам личности.
Так что лучше проголосовать. А за кого? Впереди более 5 месяцев для принятия решения, и эта статья - лишь первый шаг.
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