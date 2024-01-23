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Три вооруженных белорусских пограничника зашли на территорию Литвы

LETA/BNS
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Литовский пограничник
Литовский пограничник Фото: Shutterstock

Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) сообщила, что во вторник в Игналинском районе трое вооруженных белорусских пограничников зашли на территорию Литвы из своей страны на расстояние до 2,5 метра.

По данным СОГГЛ, подойдя к физическому барьеру на литовской стороне, они повернули назад.

Служба утверждает, что за происходящим наблюдали и контролировали ситуацию литовские пограничники, которые были готовы отреагировать.

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