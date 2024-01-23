Снег, метели и дожди: синоптики о погоде в среду

Порывы южного ветра составят 12-17 метров в секунду. Во второй половине дня в Курземе и вечером в центральных регионах страны ветер сменится на западный, юго-западный.

Температура воздуха составит 0...+4 градуса, вечером в Курземе и Земгале - до +4...+6 градусов.

В Риге ожидается длительный мокрый снег и дождь, к вечеру потеплеет до +4...+5 градусов.

Галерея: Зима в Латвии

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