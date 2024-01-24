ВИДЕО ⟩ Бобслеист чудом не лишился руки на Кубке мира

Последний этап Кубка мира проходил на ледовой трассе Санкт-Морица в Швейцарии. Там экипаж-четвёрка пилота Эмилса Ципулиса занял третье место.

В Санкт-Морице на соревнованиях такого масштаба дебютировала четвёрка из Лихтенштейна. К сожалению, первый старт для команды прошёл не так, как планировалось.

Во время разбега у бобслеистов из Лихтенштейна возникли проблемы с запрыгиванием в ​​сани. Два спортсмена попытались запрыгнуть в одно и то же место, в результате чего один из них упал и очутился на льду. Его рука на мгновение оказалась под бобом, но бобслеист успел среагировать.

В общем зачёте Кубка мира лидирует немецкий пилот Йоханнес Лонер с 1095 очками, у его соотечественника Франческо Фридриха на 25 очков меньше, а Ципулис с 968 очками занимает третье место.

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