Видео ⟩ В результате аварии в Аугшдаугавском крае пострадал человек

Как сообщает Latvijas valsts ceļi, произошло столкновение легкового автомобиля с большегрузным транспортным средством, в результате аварии на дорогу пролилось топливо.

Пострадал один человек, его с травмами доставили в медицинское учреждение.

Latvijas valsts ceļi сообщает, что после аварии было восстановлено движение по одной полосе. На месте продолжают работать сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы и полиции.

Видео: Место аварии

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