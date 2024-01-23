Для трехкратного олимпийского чемпиона праздник закончился в наручниках

Маттиас Майер начал дебоширить на торжественном ужине местного политика в Китцбюэле и его не смогли остановить без вмешательства полиции.

33-летний Майер, выигравший все свои олимпийские золотые медали на трех разных Олимпийских играх, присутствовал на торжественном ужине бывшего министра внутренних дел Австрии Йоханны Микл-Лейтнер.

В какой-то момент Майер встал на стул и начал громко кричать. Он также плевал на других гостей и обливал их вином. Легенду горнолыжного спорта поначалу пытались успокоить сотрудники службы безопасности отеля и врач сборной Австрии, однако в итоге пришлось вызвать полицию, которая надела на мужчину наручники.

Как сказано в пресс-релизе Австрийской лыжной федерации, Майер уже давно страдает от проблем со здоровьем. Немецкое издание Bild сообщает, что горнолыжник, завершивший карьеру в конце 2022 года, страдает от проблем с психическим здоровьем.

Представитель полиции подтвердил AFP, что человек был арестован, но отказался подтвердить его личность. Через некоторое время стало известно, что Майерс больше не находится под стражей.

Майер выиграл свое первое олимпийское золото на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи в возрасте 23 лет. На следующих двух Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году и в Пекине в 2022 году он тоже завоевал золото.

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