Видео ⟩ Звезда российского хоккея Евгений Малкин забил в свои ворота

"Питтсбург Пингвинз" на выезде уступили "Аризона Койотис" со счетом 2:5 (0:1, 2:2, 0:2), проиграв этим соперникам впервые за последние 12 матчей.

В начале третьего периода "Пингвинз" проигрывали со счетом 2–3, но заработали большинство и поменяли вратаря на шестого полевого игрока.

Вместо того, чтобы воспользоваться преимуществом и попытаться забить, звезды Пингвинз неумело сыграли на своей половине площадки, случайно забросив шайбу в свои ворота.

Хоккеист Евгений Малкин находился возле своих пустых ворот и не сумел обработать передачу от Криса Летанга, после чего шайба оказалась в воротах.

"Пингвинз" не проигрывали "Койотис" с ноября 2017 года.

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