Большой пожар в жилом доме в Кенгарагсе, работают 30 пожарных

Вечером во вторник, 23 января, в 21:55 в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступил вызов на улицу Аглонас в Риге, где образовалось сильное задымление в пятиэтажном жилом доме.
Прибывшие на место пожарные сразу же приступили к спасению людей с верхних этажей здания, которое продолжается в настоящее время.
На месте работают 30 пожарных с восемью автоцистернами и двумя автолестницами.
Kas šovakar deg Aglonas ielā? Ļoti daudz glābēju mašīnas sabraukušas… pic.twitter.com/ksAPBL5XuU— Krista Apenīte (@kaklasaite89) January 23, 2024
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