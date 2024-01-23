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Большой пожар в жилом доме в Кенгарагсе, работают 30 пожарных

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Кенгарагс
Кенгарагс Фото: Krista Apenīte/"X"

Вечером во вторник, 23 января, в 21:55 в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) поступил вызов на улицу Аглонас в Риге, где образовалось сильное задымление в пятиэтажном жилом доме.

Прибывшие на место пожарные сразу же приступили к спасению людей с верхних этажей здания, которое продолжается в настоящее время.

На месте работают 30 пожарных с восемью автоцистернами и двумя автолестницами.

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