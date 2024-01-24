Фото ⟩ Городок в Хорватии продает дома всего за 13 центов

Город Леград на границе с Венгрией окружен живописными лугами и густыми лесами. Когда-то он мог похвастаться статусом второго по численности населения в Хорватии, пока не стал приграничным городом с небольшим транспортным сообщением в другие города.

Сейчас там проживает чуть более 2000 жителей. Это число примерно вдвое меньше, чем 70 лет назад.

Предложение почти бесплатных домов, известное как политика "домов за сантим", является частью усилий маленького городка по увеличению населения. Инициатива была впервые запущена в 2018 году и, судя по всему, оказалась успешной, отмечает местное СМИ HRT.

Правда, не каждый сможет воспользоваться этим предложением. Кандидаты должны быть моложе 45 лет, состоять в партнерстве, не иметь судимостей и не иметь другой недвижимости в Хорватии.

Инициатива увенчалась успехом - детей в Леграде стало больше, чем пять лет назад, поэтому в городе сейчас строится детский сад.

Имеющиеся дома нуждаются в ремонте, но местная власть готова помочь и в этом.

Один из домов в Леграде, который продается дешевле, чем за евро Фото: Reuters/Scanpix