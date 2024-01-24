Фото ⟩ Городок в Хорватии продает дома всего за 13 центов

Многие уже слышали о домах в Италии, которые продаются всего за 1 евро. Однако, если это предложение не кажется привлекательным, аналогичный вариант есть и в Хорватии - в Леграде, расположенном на севере страны, можно купить дом всего за 13 центов, сообщает издание Business Insider.
Город Леград на границе с Венгрией окружен живописными лугами и густыми лесами. Когда-то он мог похвастаться статусом второго по численности населения в Хорватии, пока не стал приграничным городом с небольшим транспортным сообщением в другие города.
Сейчас там проживает чуть более 2000 жителей. Это число примерно вдвое меньше, чем 70 лет назад.
Предложение почти бесплатных домов, известное как политика "домов за сантим", является частью усилий маленького городка по увеличению населения. Инициатива была впервые запущена в 2018 году и, судя по всему, оказалась успешной, отмечает местное СМИ HRT.
Правда, не каждый сможет воспользоваться этим предложением. Кандидаты должны быть моложе 45 лет, состоять в партнерстве, не иметь судимостей и не иметь другой недвижимости в Хорватии.
Инициатива увенчалась успехом - детей в Леграде стало больше, чем пять лет назад, поэтому в городе сейчас строится детский сад.
Имеющиеся дома нуждаются в ремонте, но местная власть готова помочь и в этом.
Когда в 2021 году по этой цене на продажу выставили 19 домов, местное правительство предложило заплатить за необходимый ремонт около 3,5 тысяч евро, сообщает агентство Reuters. Правда, жителям пришлось согласиться остаться там минимум на ближайшие 15 лет. Пока неясно, распространяется ли это условие и на дома, проданные в этом году.
Ранее RUS TVNET сообщал о подобной инициативе в Италии. В 2018 году в районе Сицилии поступило уникальное предложение - купить дом за один евро. О предложении заговорили миллионы людей со всего мира.
Возможность купить дом за один евро предложили более 50 населенных пунктов Италии. На это предложение откликнулись несколько сотен человек со всего мира, которые, вероятно, мечтали о недвижимости в тихом уголке итальянской глубинки. Однако в настоящее время видно, что у этого есть и обратная сторона: недвижимость требует ремонта, который стоит немалых денег.
Суть программы проста - муниципалитет предлагает купить ветхую недвижимость в проблемных районах по максимально низкой цене. Условие такое: если вы покупаете недвижимость за один евро, то в течение двух-трех лет недвижимость должна быть отремонтирована.
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