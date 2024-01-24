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Видео ⟩ В Екабпилисе столкнулись два грузовика. Движение перекрыто

rus.tvnet.lv
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В Екабпилисе столкнулись два грузовика. Движение перекрыто
В Екабпилисе столкнулись два грузовика. Движение перекрыто Фото: Aculiecinieka foto

На трассе А6 в Екабпилсе (улица Ригас 218) движение полностью заблокировано из-за столкновения двух грузовых автомобилей, сообщает VSIA Latvijas Valsts ceļi в микроблоге X утром в среду, 24 января.

Водителям рекомендуется объезжать место ДТП.

Видео: В Екабпилисе столкнулись два грузовика. Движение перекрыто

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