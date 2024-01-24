На трассе А6 в Екабпилсе (улица Ригас 218) движение полностью заблокировано из-за столкновения двух грузовых автомобилей, сообщает VSIA Latvijas Valsts ceļi в микроблоге X утром в среду, 24 января.
Водителям рекомендуется объезжать место ДТП.
Видео: В Екабпилисе столкнулись два грузовика. Движение перекрыто
‼️⛔️Uz A6 Jēkabpilī ( Rīgas iela 218g) satiksme pilnībā bloķēta, 2 kravas a/m sadursme! Aicinām izmantot apbraucamos ceļus! pic.twitter.com/ccARAWTjxS— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) January 24, 2024
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!