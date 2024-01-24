Купоны на питание и низкая зарплата: раскрыты детали контракта Нурмагомедова с UFC

В результате "антимонопольного" судебного разбирательства стали известны зарплаты многих крупнейших звезд UFC в период с 2010 по 2017 год. Однако теперь, когда судебный процесс продвигается вперед, до широкой общественности дошли и подробности контрактов борцов.

Общедоступным стал и контракт, подписанный бывшим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым в 2013 году.

На тот момент дагестанец провел всего пять боев в UFC, а его общий баланс за карьеру составил 21-0. Правда, контракт Нурмагомедова больше напоминал контракт новичка.

Bloody Elbow сообщает, что в 2013 году Нурмагомедов подписал документ, который предусматривал, что за выход на бой он получит 21 тысячу долларов США, а победа означала еще 21 тысячу.

Контракт предусматривал, что за победу в следующем бою зарплата и бонус за победу увеличатся на 3000. Соответственно - победа в следующем после первого бою принесет Нурмагомедову в общей сложности 48 тысяч долларов США.

Контракт также оговаривал условия, которые UFC предоставляет Нурмагомедову. Они, как и зарплата, тоже напоминают контракт новичка.

Перелет в обе стороны эконом-классом для двух человек - борца и представителя тренерского штаба.

Один номер в отеле или мотеле.

Если Нурмагомедов будет бороться за чемпионский титул в течение срока действия контракта, то борцу и его команде предоставят еще один номер и билет в эконом-класс.

Ежедневное пособие на питание в размере 50 долларов США или ваучеры на трехразовое питание.

ваучеры на трехразовое питание. Два билета на бойцовское шоу с участием борца.

Разумеется, этот контракт был подписан перед боем Нурмагомедова против Конора МакГрегора, в котором он добился настоящего звездного статуса. При этом дагестанский борец по-прежнему оставался непобедимым борцом с весьма примечательным балансом.

Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году, победив Джастина Гейджа. Точку в карьере он поставил с балансом 29-0.

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