К выходным ожидается похолодание

В ночь на четверг, 25 января, пройдут дожди, днем на побережье ожидается северный ветер порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0...+3 градуса, во многих регионах продолжатся осадки - преимущественно в виде мокрого снега.

Начиная с пятницы осадков станет меньше, местами выглянет солнце. Ночная температура понизится до 0...-5 градусов, а днем будет +2…-3 градуса.

На следующей неделе температура воздуха составит около нуля градусов, временами ожидаются снег и дождь.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!