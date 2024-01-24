Фестиваль Botānika приглашает на новое событие - спектакль известного теле- и радиоведущего, писателя и журналиста, путешественника Алекса Дубаса "Неснятое кино" при участии фронтмена группы "Сансара" Саши Гагарина.
В Риге с новым спектаклем "Неснятое кино" выступит Алекс Дубас и лидер группы "Сансара" Саша Гагарин
Событие состоится 16 февраля в 19:00 в зале к/т Splendid palace в зале Velvju. "Неснятое кино" - это новый проект Алекса, основанный на сценариях еще не снятых фильмов и озвученный песнями Саши Гагарина. Действие этих увлекательных, трогательных, романтических и часто смешных историй проходят в разное время и в разных странах. Перед зрителями предстанут разные герои - от известных исторических личностей до бандитов эпохи 90-х, от романтических героев в духе оттепельных 60-х до путешественников во времени в лучших традициях сериалов Netflix. А песни группы "Сансара" станут идеальным саундтреком к этим еще не снятым, но уже актерски сыгранным и режиссерски продуманным фильмам.
Мероприятие пройдет на русском языке.
Об Алексе Дубасе
В 2011 году Алекс Дубас дебютировал как писатель, выпустив в свет книгу "Правила аквастопа", две повести из которой успешно экранизированы. В 2016 году вышла вторая книга Алекса «Моменты счастья», моментально ставшая бестселлером. Автор и ведущий цикла фильмов о разных странах, снятых телеканалом "Моя планета". Алекс часто выступает с литературными чтениями, которые проходят в формате «квартирника» и сопровождаются саундтреками - живой музыкой. Эссе и рассказы Алекса можно встретить в известных журналах. Сейчас Алекс Дубас живет в Риге.
О Саше Гагарине
Уральская группа "Сансара" выпустила более десятка альбомов в самых разных жанрах - от инди-рока до баллад. Фронтмен группы - музыкант и поэт Саша Гагарин. Он является автором таких известных композиций, как "Облака", "Любящие глаза", "Дело идет к осени", "Ласточка", "Мы станем лучше", "Уголь", "Чёлка". Песни группы вошли в саундтреки популярных фильмов ("Аритмия"), а клипы получили награды на международных фестивалях ("Каннские львы 2022", London International Awards 2022, UK Music Video Awards 2022). После начала войны большинство музыкантов покинули Россию и обосновались на Балканах. Сегодня "Сансара" продолжает активную концертную деятельность, выпускает новые треки ("Горько", "Змейка", "Екб-Мск") и др.
О фестивале Botānika
Фестиваль Botānika был основан в 2019 году с целью привезти в Ригу "свежие" проекты, открыть новых артистов, пополнить программу культурных событий города новым форматом, способствовать мультикультурным связям. Название отражает стремление авторов к тщательной селекции музыкального материала. Помимо музыкальных событий, фестиваль ориентирован на организацию проектов в области искусства, кино, поэзии, а также на проведение встреч со значимыми персонами в различных областях культурной и общественной жизни. В рамках фестиваля в Риге выступил ряд российских и латвийских музыкантов, журналистов, общественных деятелей: группы AloeVera, Oqjav, ВИА Татьяна, певицы Женя Любич и Варвара Визбор, Антон Долин, Денис Ханов, Алекс Дубас.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!