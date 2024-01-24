В Риге с новым спектаклем "Неснятое кино" выступит Алекс Дубас и лидер группы "Сансара" Саша Гагарин

Событие состоится 16 февраля в 19:00 в зале к/т Splendid palace в зале Velvju. "Неснятое кино" - это новый проект Алекса, основанный на сценариях еще не снятых фильмов и озвученный песнями Саши Гагарина. Действие этих увлекательных, трогательных, романтических и часто смешных историй проходят в разное время и в разных странах. Перед зрителями предстанут разные герои - от известных исторических личностей до бандитов эпохи 90-х, от романтических героев в духе оттепельных 60-х до путешественников во времени в лучших традициях сериалов Netflix. А песни группы "Сансара" станут идеальным саундтреком к этим еще не снятым, но уже актерски сыгранным и режиссерски продуманным фильмам.