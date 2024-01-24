Латвийские хоккеисты 3х3 вышли в финал Юношеской зимней Олимпиады

В полуфинале латвийские хоккеисты обыграли сверстников из Казахстана со счетом 19:5 (9:1, 3:2, 7:2).

В финале соперниками сборной Латвии станут датские хоккеисты, которые в другом полуфинальном матче обыграли Австрию со счетом 5:3 (1:2, 2:0, 2:1).

Отметим, что на групповом турнире сборная Латвии обыграла датчан со счетом 11:6.

Тем временем Паул Петерис Пранцанс в среду занял 39-е место в гигантском слаломе в горных лыжах. После первой попытки Пранцанс был на 53-й позиции, но во второй показал 38-е лучшее время и смог подняться на 39-е место среди 50 финишировавших спортсменов.

Латвию на Играх представляют 45 спортсменов, что на сегодняшний день является самой крупной латвийской делегацией на юношеских зимних Олимпийских играх.

С одной золотой, тремя серебряными и одной бронзовой медалями латвийские спортсмены занимают 11-е место в общем рейтинге стран. Всего медали завоевали 29 стран.

Латвия представлена ​​на играх в 11 видах спорта - хоккее 3х3, керлинге, биатлоне, бобслее, скелетоне, санном спорте, беговых и горных лыжах, конькобежном спорте, фигурном катании и шорт-треке.

Четыре года назад в швейцарском городе Лозанна Латвию представляли 30 спортсменов в девяти видах спорта и привезли домой пять медалей, завоевав одну серебряную медаль в скелетоне и четыре в санном спорте (по одной золотой и серебряной медали и две бронзовые).

Всемирные юношеские зимние Олимпийские игры проводятся раз в четыре года. В них участвуют юные спортсмены от 15 до 18 лет из более чем 80 стран мира. В этом году спортивный форум проходит в южнокорейской провинции Канвондо с 19 января по 1 февраля.

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