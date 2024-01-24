Бришкенс начнет дисциплинарное дело в отношении сотрудника Минсообщения

По словам Юревица, предприятие Pasažieru vilciens и его руководство должны сделать все возможное, чтобы обеспечить движение поездов, приняв решительные меры против поставщика новых поездов за нарушение договора, включая финансовые санкции, если это возможно по закону. Необходимо также решить проблемы со старыми поездами.

На своем уровне ответственности решения должно предложить и ГАО Latvijas dzelzceļš. Людям нужно показать предложенный PV конкретный план по восстановлению регулярного движения поездов.

Рокпелнис добавил, что перебои в работе поездов - это серьезная проблема, которую нельзя замалчивать. На встрече с Бришкенсом фракция хочет понять общую картину, как будет решаться проблема и кто виноват в том, что она возникла.

Проблемы с железнодорожным сообщением наблюдаются в Латвии уже несколько недель. Вначале они затрагивали отдельные направления, но в последние дни усугубились.

Называются разные причины задержки поездов. Например, в понедельник на некоторых линиях сработал запрещающий сигнал светофора, поезд на участке с одним путем ждал встречного поезда, чтобы пропустить его, и все эти обстоятельства в совокупности привели к задержкам, утверждает PV.

На участке Рига - Айзкраукле ледяной дождь и сильный ветер привели к обледенению токопередатчика поезда Škoda Vagonka и контактной сети Latvijas dzelzceļš.

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