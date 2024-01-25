ВИДЕО ⟩ Заявление Роналду разозлило китайских болельщиков

"Аль-Наср" должен был сыграть два матча в Китае, но Роналду получил травму икроножной мышцы и запланированные матчи были отменены.

Роналду, который отправился в Китай вместе с клубом, на пресс-конференции извинился перед болельщиками.

"Сегодня грустный день. Я хочу извиниться перед китайскими болельщиками. Как вы знаете, некоторые вещи в футболе невозможно контролировать. Я играю 22 года, и у меня не было много травм. Мне очень грустно, потому что и я, и "Аль-Наср" приехали в Китай, чтобы насладиться турниром", - сказал он.

Chinese fans have stormed into the Al Nassr team hotel 🤯pic.twitter.com/RvaNQ05Ekd — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) January 23, 2024

"Я езжу в Китай с 2002 года, здесь чувствую себя как во втором доме. Я всегда чувствовал себя здесь особенным. Мне грустно, и я знаю, что вы тоже расстроены. Но мы должны смотреть на вещи позитивно. Мы не отменили игры, мы их перенесли. Мы хотим вернуться сюда, и мы это сделаем", - пообещал Роналду.