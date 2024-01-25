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ВИДЕО ⟩ Заявление Роналду разозлило китайских болельщиков

rus.tvnet.lv
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Фото: EPA/Scanpix

Саудовский клуб "Аль-Наср" отменил тур по Китаю из-за травмы своего звёздного игрока, португальца Криштиану Роналду.

"Аль-Наср" должен был сыграть два матча в Китае, но Роналду получил травму икроножной мышцы и запланированные матчи были отменены.

Роналду, который отправился в Китай вместе с клубом, на пресс-конференции извинился перед болельщиками.

"Сегодня грустный день. Я хочу извиниться перед китайскими болельщиками. Как вы знаете, некоторые вещи в футболе невозможно контролировать. Я играю 22 года, и у меня не было много травм. Мне очень грустно, потому что и я, и "Аль-Наср" приехали в Китай, чтобы насладиться турниром", - сказал он.

"Я езжу в Китай с 2002 года, здесь чувствую себя как во втором доме. Я всегда чувствовал себя здесь особенным. Мне грустно, и я знаю, что вы тоже расстроены. Но мы должны смотреть на вещи позитивно. Мы не отменили игры, мы их перенесли. Мы хотим вернуться сюда, и мы это сделаем", - пообещал Роналду.

Однако некоторых фанатов такие извинения не удовлетворили.

"Наше время ничего не значит? Чтобы приехать сюда, мы проехали 5000 км", - сказал один из сотен фанатов, вышедших на улицу, чтобы выразить своё недовольство.

Многие были настолько разозлены, что рванули в отель, где размещалась футбольная команда.

Хотя Роналду пообещал, что игры просто пройдут в другие даты, официально это не подтверждено. Организатор игр пообещал, что вернёт деньги за проданные билеты.

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