Украина: В результате кибератаки уничтожены данные российского космического центра, помогавшего армии

"Указанное российское предприятие федерального уровня занимается приемом и обработкой спутниковых данных, а также обеспечивает соответствующую продукцию для более чем 50 государственных субъектов, в первую очередь, Министерства войны, Генштаба, а также МЧС России", - говорится в сообщении спецслужбы.

Указывается, что атаку на "Планету" совершили украинские хакеры - патриоты-добровольцы из группы BO Team.

"Последствия - разрушительные! Проникновение в базу данных позволило уничтожить данные на 280 серверах, включенных в общую сеть. Удалось уничтожить два петабайта (200 миллионов гигабайт) данных. Это нанесло России ущерб не менее чем в 10 миллионов долларов", - сообщила украинская разведка.

Указывается, что среди уничтоженных метео- и спутниковых данных, которые постоянно использовались Минобороны и МЧС России, Роскосмосом и рядом других учреждений, причастных к российской агрессии, также были различные исследования российских ученых, проводившиеся на протяжении нескольких лет.

"Работа суперкомпьютера, который использует центр "Планета", фактически парализована. Одно такое устройство стоит порядка 350 тысяч долларов. Санкционный режим против России не позволит ей получить равноценные устройство и программное обеспечение", - говорится в сообщении.

По данным разведки, в результате кибератаки, наряду с хранилищами данных, серверами и компьютерами, были парализованы системы кондиционирования и увлажнения воздуха, а также оборудование регулирования электроснабжения центра.

Недавно украинская разведка заявила, что в результате украинской кибератаки было временно приостановлено строительство новых российских военных объектов. В ходе этой атаки хакерам удалось получить 1,2 терабайта данных, среди которых техническая документация более 500 военных объектов.

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