Фото ⟩ Pasažieru vilciens: В данный момент дефекты устраняются у шести новых электропоездов

В PV указали, что компания получила от Škoda Vagonka 17 поездов. Таким образом, в данный момент пассажирские перевозки обеспечивают десять электропоездов, а еще один находится в резерве.

В то же время в PV пояснили, что большая часть отмены рейсов и задержек поездов в последние недели не была связана с дефектами новых электропоездов и их устранением.

В качестве других причин опозданий поездов представители компании упомянули вызовы медицинской помощи и полиции, помехи в железнодорожной инфраструктуре, а также железнодорожное транспортное происшествия и сниженная под влиянием погоды скорость движения.

Комментируя сообщения о задержках и отмене поездов, в PV указали, что в соцсети Х (Twitter) компания сообщения больше не размещает, так как в первую очередь PV ориентируется на первоочередные каналы, которые используют непосредственно пассажиры поездов для получения информации как о курсировании поездов, так и об изменениях в расписании. Это сайт PV vivi.lv и мобильное приложение Vivi Latvija.

Галерея: Интерьер новых электропоездов

Как уже сообщалось, проблемы с железнодорожным сообщением наблюдаются в Латвии уже несколько недель. Вначале они затрагивали отдельные направления, но в последние дни усугубились.

Называются разные причины задержки поездов. Например, в понедельник на некоторых линиях сработал запрещающий сигнал светофора, поезд на участке с одним путем ждал встречного поезда, чтобы пропустить его, и все эти обстоятельства в совокупности привели к задержкам, утверждает PV.

На участке Рига - Айзкраукле ледяной дождь и сильный ветер привели к обледенению токопередатчика поезда Škoda Vagonka и контактной сети Latvijas dzelzceļš.

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