Среда - середина рабочей недели - подходит к концу. День принес нам множество интересных новостей, о самых важных из которых RUS TVNET уже по традиции рассказывает в ежедневной подборке. Коротко о главном за среду, 24 января.
Главное за 24 января ⟩ Крушение самолета под Белгородом, дело против украинки за незнание языка и хоккеисты U-16 в финале Олимпиады
Новости Латвии:
Это была обычная пятница на фанерном заводе в рижском микрорайоне Болдерая. Сотрудница уже заканчивала убирать территорию и собиралась уходить, но домой она так и не вернулась. В пятницу, 12 января, на территории концерна Latvijas Finieris автопогрузчик сбил женщину. От полученных травм она скончалась на месте. TVNET+ поговорил с дочерью погибшей, ее работодателем и предприятием, на чьей территории случилась трагедия. К тому же - не первая.
В конце января работу прекратит ресторан Nomad, свидетельствует пост предприятия в Facebook.
С начала года получена информация о пяти умерших, у которых лабораторно было подтверждено заболевание гриппом, сообщил агентству LETA Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Министр сообщения Каспар Бришкенс возбудил дисциплинарное дело в связи с возможными нарушениями, допущенными государственным секретарем Министерства сообщения Илондой Степановой.
Европейское исполнительное агентство по климату, инфраструктуре и окружающей среде (CINEA) в рамках третьего конкурса военной мобильности (ВM) утвердило финансирование в размере 78,8 млн евро на реализацию трех проектов транспортной инфраструктуры в Латвии, сообщили агентству LETA представители Министерства сообщения.
Из парламентской фракции партии "Стабильности!" исключена депутат Виктория Плешкане, сообщил председатель фракции Алексей Росликов.
В прошлую пятницу, 19 января, сотрудники участка Госполиции аэропорта "Рига" в сотрудничестве с сотрудниками Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) проверили на территории аэропорта техническое состояние автомобилей, предоставляющих услуги такси, особое внимание при этом уделялось состоянию шин и их соответствию требованиям закона.
Суд по экономическим делам объявил ликвидируемый Baltic International Bank неплатежеспособным, сообщила агентству LЕТА администратор неплатежеспособности банка Линда Сниега-Свилане.
Государственная служба лесного хозяйства проверила случай незаконной охоты на благородного оленя 9 декабря прошлого года в Салдусском крае на соответствие Закону об охоте и Правилам охоты. К стрелку применено максимальное наказание, предусмотренное Законом об охоте.
Зритель программы Bez Tabu Юрис в одном из магазинов Риги заметил коробку с грибами, подписанными как "японские белые грибы" (japānas karaliskās baravikas). Посетитель считает, что название грибов, а также их описание вводят в заблуждение.
Центр государственного языка (VVC) возбудил дело об административном правонарушении в отношении беженки из Украины, работающей в латвийской пиццерии, за то, что она недостаточно хорошо говорит по-латышски, хотя иногда общается с клиентами, сообщает TV3 Ziņas.
Поддержка ипотечных заемщиков ожидается в размере от 200 до 1200 евро, а сумма поддержки будет рассчитана и выплачена автоматически. Об этом сообщает Лаума Брувере, специалист по коммуникации Ассоциации финансовой отрасли.
С сентября 2023 года обменять белорусский паспорт можно только на территории Беларуси, это правило действует для всех граждан РБ, живущих за рубежом. По данным Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), на 1 июля 2023 года в Латвии проживало 4353 гражданина Беларуси. Что делать, если у белорусских родителей в Латвии рождается ребенок и паспорт надо не поменять, а получить впервые? С таким вопросом читатель обратился в редакцию даугавпилсского портала "Чайка".
За рубежом:
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в районе села Яблоново в Белгородской области, пишет "Медуза" со ссылкой на Telegram-каналы. Контролируемое Кремлем новостное агентство "РИА Новости" сообщает, что на борту находились 65 военнопленных ВСУ, которых везли на обмен в Белгородскую область, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все люди на борту разбившегося Ил-76 погибли.
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о конфискации имущества за "фейки" о российской армии, призывы к антигосударственной деятельности и еще несколько десятков преступлений, которые в Уголовном кодексе относятся к "деятельности, направленной против безопасности государства".
Муниципалитет российского города Пермь отозвал мандат Сергея Медведева, который ранее публично выступал против вторжения России в Украину и назвал российского диктатора Владимира Путина чудовищем, сообщает 59.ru.
В многомесячных военных учениях НАТО примут участие военные всех стран-членов альянса, а также Швеции, и будет задействовано более 1100 боевых машин, включая танки, бронемашины, самолеты и корабли, сообщил в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" посол Латвии в НАТО Марис Риекстиньш.
Армия РФ развернула под Санкт-Петербургом С-300 - системы ПВО большой дальности. Этот шаг последовал за недавней атакой дронов на крупный терминал по экспорту газа недалеко от города.
Многие уже слышали о домах в Италии, которые продаются всего за 1 евро. Однако, если это предложение не кажется привлекательным, аналогичный вариант есть и в Хорватии - в Леграде, расположенном на севере страны, можно купить дом всего за 13 центов, сообщает издание Business Insider.
В обломках крылатых ракет Х-101, которые Россия запустила по Украине 2 января, можно найти компоненты западных брендов. Уцелевшие фрагменты этих стратегических крылатых ракет могут о многом рассказать. И о том, как Россия обходит санкции, и о том, как она к ним адаптируется и накапливает запасы оружия.
Нечеловеческие условия содержания в американских тюрьмах были одним из ключевых аргументов, на которые опирался адвокат Пауль Керес, убеждая суд принять решение, что правительство Эстонии не должно выдавать США эстонских криптобизнесменов Ивана Турыгина и Сергея Потапенко, обвиняемых в крупном мошенничестве за океаном, пишет Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
На кабельном ТВ и стриминг-сервисах спустя 5 лет ожиданий вышел четвертый сезон культового сериала "Настоящий детектив" (True Detective) с подзаголовком "Страна ночи". RUS TVNET рассказывает, чего ждать от нового сезона и стоит ли ради его просмотра смотреть предыдущие.
Сборная Латвии U-16 по хоккею 3х3 в среду, 24 января, вышла в финал юношеских зимних Олимпийских игр в Южной Корее.
В Lido введены значительные улучшения в обслуживание клиентов - в дальнейшем убирать посуду будут помогать роботы с технологиями искусственного интеллекта. Lido - первое предприятие сферы общепита в Латвии, которое будет использовать инновацию такого рода. При помощи новой технологии планируется облегчить работу сотрудников, повысить производительность, а также улучшить показатели обслуживания клиентов.
42-летняя принцесса Уэльская недавно перенесла операцию на брюшной полости, поэтому все королевские обязанности были временно отменены. Telegraph сообщает, что ее визиты в Италию и Латвию отменен из-за проблем со здоровьем.
На днях актёр Леонид Ярмольник отметил своё 70-летие, а также пополнил ряды представителей российской культуры, которые поддержали российское вторжение в Украину.
Во вторник утром, 24 января, у многих водителей, которые проезжают по Лаагна-теэ (Таллинн), невольно появляется улыбка. Женщины вздыхают: эх, как романтично, мой бы так извинялся! Мужчины, напротив, посмеиваются: это же как надо было накосячить?! А причиной тому - большой плакат, который вывесили на мосту, пишет Limon.ee.
Еще два-три года назад разговоры о нападении России на страны Балтии воспринимались как провокация. Ее цели могли быть разными - с одной стороны, запугивание со стороны Кремля, с другой - желание некоторых западных экспертов "поиграть", подняв неудобный вопрос. Теперь все изменилось: заявления о высокой вероятности нападения России на страны Балтии появляются практически каждую неделю и стали повседневной темой. Как на это реагировать?
В результате знаменитого "антимонопольного" судебного процесса UFC достоянием общественности стали контракты нескольких очень известных бойцов и их подробности. Контракт между UFC и российским бойцом смешанных боевых искусств Хабибом Нурмагомедовым, подписанный в 2013 году, был довольно скромным, сообщает Bloody Elbow.
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