В Lido введены значительные улучшения в обслуживание клиентов - в дальнейшем убирать посуду будут помогать роботы с технологиями искусственного интеллекта. Lido - первое предприятие сферы общепита в Латвии, которое будет использовать инновацию такого рода. При помощи новой технологии планируется облегчить работу сотрудников, повысить производительность, а также улучшить показатели обслуживания клиентов.

42-летняя принцесса Уэльская недавно перенесла операцию на брюшной полости, поэтому все королевские обязанности были временно отменены. Telegraph сообщает, что ее визиты в Италию и Латвию отменен из-за проблем со здоровьем.

На днях актёр Леонид Ярмольник отметил своё 70-летие, а также пополнил ряды представителей российской культуры, которые поддержали российское вторжение в Украину.

Во вторник утром, 24 января, у многих водителей, которые проезжают по Лаагна-теэ (Таллинн), невольно появляется улыбка. Женщины вздыхают: эх, как романтично, мой бы так извинялся! Мужчины, напротив, посмеиваются: это же как надо было накосячить?! А причиной тому - большой плакат, который вывесили на мосту, пишет Limon.ee.

Еще два-три года назад разговоры о нападении России на страны Балтии воспринимались как провокация. Ее цели могли быть разными - с одной стороны, запугивание со стороны Кремля, с другой - желание некоторых западных экспертов "поиграть", подняв неудобный вопрос. Теперь все изменилось: заявления о высокой вероятности нападения России на страны Балтии появляются практически каждую неделю и стали повседневной темой. Как на это реагировать?

В результате знаменитого "антимонопольного" судебного процесса UFC достоянием общественности стали контракты нескольких очень известных бойцов и их подробности. Контракт между UFC и российским бойцом смешанных боевых искусств Хабибом Нурмагомедовым, подписанный в 2013 году, был довольно скромным, сообщает Bloody Elbow.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!