Вечером в среду Россия атаковала Одессу ударными дронами

По словам военных, противник атакует Одессу ударными дронами. Уже известно, что пожар вспыхнул в жилых кварталах Одессы.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что зафиксирован ущерб жилой инфраструктуре мирных жителей.

"Зарегистрированы пожары. Сейчас известно об одном пострадавшем. Житель Одессы получил ожоги. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - сказал чиновник.

Позже Кипер добавил, что в Одессе есть еще одна жертва. Мужчина был госпитализирован с множественными ранениями. По словам чиновника, жизни человека ничего не угрожает.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!