Полиция просит помощи в поисках пропавшей несовершеннолетней девочки

Северокурземский участок Государственной полиции разыскивает пропавшую 13-летнюю Зане Бергмане, которая 24 января этого года около 16:30 покинула свое место жительства в Алсунгской волости Кулдигского края и до сих пор не вернулась. Предположительно, она находится вместе с Мартиньшем Индриксонсом и передвигается на черном автомобиле VW Golf.