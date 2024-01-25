Полиция просит помощи в поисках пропавшей несовершеннолетней девочки

Северокурземский участок Государственной полиции разыскивает пропавшую 13-летнюю Зане Бергмане, которая 24 января этого года около 16:30 покинула свое место жительства в Алсунгской волости Кулдигского края и до сих пор не вернулась. Предположительно, она находится вместе с Мартиньшем Индриксонсом и передвигается на черном автомобиле VW Golf.
Приметы девочки: рост 160 см, среднее телосложение, темные волосы до плеч. На ней была темно-синяя куртка до колен, серая кофта с капюшоном, черные джинсы и белые кроссовки.
Полиция просит отозваться всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении девочки, позвонив по номеру телефона 110.
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