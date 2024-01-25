Стали известны финалистки Australian Open

Действующая победительница Открытого чемпионата Австралии белоруска Арина Соболенко вышла в финал турнира, обыграв в полуфинале американку Коко Гауфф.

Соболенко выиграла в двух сетах - матч завершился со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты. За это время белорусская теннисистка сделала четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из 10. В активе Гауфф пять эйсов, восемь двойных и три брейка из четырёх.

Соболенко, которая является второй ракеткой мира, дошла до финала на двух Australian Open подряд первой после Серены Уильямс, которая была в финале в 2015-м (титул), 2016-м (проиграла Анжелик Кербер) и 2017-м (титул).

В другом полуфинальном матче 15-я ракетка мира китаянка Чжэн Циньвэнь обыграла украинку Даяну Ястремскую, занимающую 93-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 42 минуты. Циньвэнь в этом матче четыре раза подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Ястремской три эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из десяти. 21-летняя китаянка впервые вышла в финал турнира "Большого шлема".

Решающий матч между Чжэн и Соболенко состоится в субботу, 27 января.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!