Фото ⟩ Риск сальмонеллы. Lidl Latvija отозвал из торговли несколько продуктов из халвы

Lidl сообщает, что компания Elis Ali Eski отзывает свой продукт Crownfield - халва с семенами кунжута и вкусом ванили, 100 г, и Crownfield - кунжутная халва с арахисом и изюмом, 100 г.

Фото: Lidl Latvija

Представители Lidl Latvija сообщают, что в упомянутых продуктах возможно микробиологическое загрязнение - сальмонелла. В связи с этим Lidl призывает клиентов учитывать призыв и этот продукт не употреблять.

Представители супермаркета отмечают, что они уже изъяли упомянутые продукты из халвы Crownfield.

"Покупатели приобретенных продуктов могут вернуть во все магазины Lidl. Покупная цена будет полностью возвращена, также без предъявления чека на покупку ", - говорится в сообщении компании.

Отзыв распространяется только на вышеупомянутые продукты Crownfield и "никоим образом" не распространяется на другие проданные Lidl Latvija продукты, сообщает предприятие.

Elis Ali Eski и Lidl приносят извинения затронутым этим потребителям за причиненные неудобства.

При возникновении дополнительных вопросов компания просит звонить клиентскому сервису Lidl: по телефону 8000 5888 или на электронную почту klientu.serviss@lidl.lv.

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