Главное за 25 января ⟩ Повышение тарифов, штраф для Škoda Vagonka и расследование крушения Ил-76

Четверг, 25 января, подходит к концу. Уже привычными стали новости об отмене рейсов электропоездов - предприятию Škoda Vagonka предстоит заплатить круглую сумму. Россия и Украина обвиняют друг друга в крушении самолет Ил-76 на территории РФ, а в Латвии принимают ряд важных экономических решений и готовятся к выборам в Европарламент. Об этих и других событиях читайте в еженедельном дайджесте от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Необходимо закрыть дело, которое Центр госязыка начал против украинской работницы пиццерии из-за недостаточного знания латышского языка, заявила в эфире программы "Подробности" Латвийского радио 4 представитель Украинского общества "Сич" Оксана Сичко.
Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) утвердила представленный SIA Rīgas ūdens проект тарифов на услуги водного хозяйства, который предусматривает повышение тарифов на 2%, сообщает компания.
Министр благосостояния Улдис Аугулис планирует выступать за индексацию всего размера пенсии, сообщили в Министерстве благосостояния.
Рижское самоуправление приобретет за 393 100 евро 13 бесхозных квартир, чтобы помочь людям в решении их жилищных проблем.
В четверг, 25 января, AS Pasažieru vilciens отменило два поезда на линии в Айзкраукле, сообщает предприятие.
Штраф, начисленный чешской компании Škoda Vagonka в связи с проблемами новых электропоездов, сейчас составляет 267 770 евро, рассказали представители Pasažieru vilciens (PV).
Сотрудники Государственной полиции, реагируя на поступившее заявление о хищении 25 000 евро, в середине января в рижском микрорайоне Югла арестовали курьера с украденными деньгами, или так называемого "денежного мула". У задержанного обнаружили множество банковских карточек на имя третьих лиц и более 10 тысяч евро наличными. Возбуждено уголовное дело, задержанный заключен под стражу, сообщает Государственная полиция.
Пользователь социальной сети X выразила возмущение недавними событиями в больнице "Гайльэзерс". Элина Фелдберга сообщила, что на ее отца, инвалида I группы, ночью напал один из пациентов палаты, который до этого вел себя агрессивно по отношению к персоналу больницы.
Госполиция предложила обвинить 16-летнего парня в убийстве неизвестного мужчины возле железнодорожного вокзала в Кемери, сообщила полиция.
Северокурземский участок Государственной полиции прекратил поиски 13-летней Зане - девочка успешно найдена.
В среду, 24 января, стало известно, что в Риге закроется очередной известный ресторан, а в регионах некоторые заведения общепита начинают работать короткую неделю. Об этом сообщает программа "Сегодня вечером" на портале Rus.LSM.
В последнее время были случаи, когда инспектора Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) якобы "завалили" будущих водителей на экзаменах. Один из жителей захотел узнать немного больше об экзаменаторах CSDD, сообщает LV portāls.
За рубежом:
Президент Украины обвинил РФ в игре с жизнями украинских пленных, но не назвал никаких версий крушения российского транспортного самолета.
На месте крушения транспортного самолета российской армии Ил-76 были обнаружены его черные ящики, сообщает Русская служба BBC.
В ночь на четверг, 25 января, в России на нефтеперерабатывающем заводе концерна "Роснефть" в Туапсе Краснодарского края произошел крупный пожар. По данным издания ASTRA и других местных СМИ, территорию завода могли атаковать беспилотники.
"Незабудка - твой любимый цветок. Воздушный поцелуй станет самым горьким..." Многие помнят этот хит, который пять лет назад звучал из каждого радиоприемника. С тех пор много воды утекло, и вот в Таллинне анонсируют возвращение белорусского артиста, пишет Limon.ee.
В Таиланде были задержаны музыканты рок-группы "Би-2", сообщают российские СМИ и Telegram-каналы со ссылкой на ТАСС и туристическую полицию Пхукета.
Один мужчина вызвал бурю возмущения в Сети после того, как заявил, что быть матерью дома - не настоящая работа.
Интересное чтиво:
Уже этим летом, а именно 8 июня, во всей Европе, включая Латвию, состоятся выборы в Европарламент. "Скука!" - скажете вы. "А вы присмотритесь", - отвечу я. В этом году особенно - выборы в Европарламент полны интриг и интереснейших персонажей.
Забастовка учителей в Латвии прошлой весной не смогла обеспечить справедливую зарплату в латвийских школах, сказала Postimees глава Латвийского союза учителей. Чему бастующие эстонские учителя могли бы научиться у своих латвийских коллег? Рассказывает Rus.Postimees.
В большинстве европейских стран продолжается давнее соперничество между столицей и регионами. Одни утверждают, что страна кормит столицу, в то время как другие придерживаются мнения, что столица, напротив, тянет за собой всю экономику. Каждая из точек зрения поддерживается многочисленными убедительными аргументами, но также имеет непримиримых противников. Тем не менее для большинства европейских стран остается неоспоримым фактом, что роль столицы в экономике особая. В этом контексте Латвия служит еще одним подтверждением данного правила.
Прошло две недели с тех пор, как полиция Литвы арестовала 42-летнего литовца Гедиминаса Филипповича, который подозревается в похищении маленькой Аготы. В среду прокуратура Каунасского района провела пресс-конференцию, на которой раскрыла более подробную информацию о расследовании дела, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на 15min.lt.
Начальник британского генштаба, генерал Патрик Сандерс заявил, что Британия больше не может рассчитывать на небольшую профессиональную армию и должна готовить "армию граждан" на случай масштабной сухопутной войны.
Великобритания предложила Берлину поставить ей ракеты TAURUS, а взамен готова передать Украине ракеты Storm Shadow. В правительстве ФРГ пока не отреагировали на это предложение, сообщила Handelsblatt.
3 февраля в Рижском русском театре им. М. Чехова состоится премьера спектакля "SKATUVE в огне" по пьесе на основе реальных исторических событий 1937 и 1938 годов, когда в СССР проводили так называемые "национальные операции". Одной из жертв этих безжалостных событий стала признанная в Европе актриса театра и немого кино Мария Лейко. В спектакле актриса Вероника Плотникова играет ее альтер эго.
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