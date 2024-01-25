Главное за 25 января ⟩ Повышение тарифов, штраф для Škoda Vagonka и расследование крушения Ил-76

В Таиланде были задержаны музыканты рок-группы "Би-2", сообщают российские СМИ и Telegram-каналы со ссылкой на ТАСС и туристическую полицию Пхукета.

Один мужчина вызвал бурю возмущения в Сети после того, как заявил, что быть матерью дома - не настоящая работа.

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Уже этим летом, а именно 8 июня, во всей Европе, включая Латвию, состоятся выборы в Европарламент. "Скука!" - скажете вы. "А вы присмотритесь", - отвечу я. В этом году особенно - выборы в Европарламент полны интриг и интереснейших персонажей.

Забастовка учителей в Латвии прошлой весной не смогла обеспечить справедливую зарплату в латвийских школах, сказала Postimees глава Латвийского союза учителей. Чему бастующие эстонские учителя могли бы научиться у своих латвийских коллег? Рассказывает Rus.Postimees.

В большинстве европейских стран продолжается давнее соперничество между столицей и регионами. Одни утверждают, что страна кормит столицу, в то время как другие придерживаются мнения, что столица, напротив, тянет за собой всю экономику. Каждая из точек зрения поддерживается многочисленными убедительными аргументами, но также имеет непримиримых противников. Тем не менее для большинства европейских стран остается неоспоримым фактом, что роль столицы в экономике особая. В этом контексте Латвия служит еще одним подтверждением данного правила.