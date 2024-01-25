Рига в этом году потратит на 200 млн больше, чем заработает

Доходы муниципального бюджета запланированы в размере 1,4 миллиарда евро, а расходы - более 1,5 миллиарда евро.

Бюджетные траты в размере 191 млн евро планируется финансировать из остатка бюджета и займов.

Согласно прогнозам Министерства финансов, доходы подоходного налога с населения увеличатся на 75 млн евро или 10% по сравнению с планом на 2023 год.

В свою очередь, по сравнению с фактическими поступлениями подоходного налога с населения в 2023 году планируемые поступления в 2024 году на 29,3 млн евро или на 3,7% больше.

На взносы в Фонд выравнивания финансов самоуправлений в 2024 году запланировано 133,4 млн евро из бюджета города Риги.

Как пояснил депутатам директор финансового департамента Улдис Ракстиньш, для бюджета этого года были заявлены потребности на 220 млн. евро, а доступное фискальное пространство составляет около 67 млн. евро.

Поэтому финансировать все нужды будет невозможно.

Окончательное решение о бюджете самоуправления должно быть принято на заседании Рижской думы.

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