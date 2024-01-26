В США впервые провели казнь методом удушения азотом

Кеннет Юджин Смит, которого признали виновным в убийстве женщины в 1988 году, пытался оспорить приговор, однако все три апелляции были отклонены.

В 2022 году Смита уже пытались казнить с помощью смертельной инъекции, однако сделать этого не удалось – проводившие процедуру специалисты не смогли попасть иглой в вену, а затем ордер на исполнение приговора истек.

«После более 30 лет попыток обмануть систему Смит ответил за свои ужасные преступления», – заявила губернатор Алабамы Кэй Айви.

Генпрокурор штата Стив Маршалл заявил, что способ казни был «эффективным и гуманным», отвергнув обвинения в жестоком обращении.

«Правосудие восторжествовало», – заявил он.

Фото: BBC

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Фото: BBC