Остапенко сыграет в финале парного Australian Open

Латвийско-украинский дуэт в полуфинале со счётом 7:5, 7:5 обыграл канадку Габриэлу Дабровски и Эрин Рутлифф из Новой Зеландии.

За выход в финал победительницы заработали по 1300 рейтинговых очков WTA в парном разряде.

В четвертьфинале они обыграли французскую пару Каролин Гарсия - Кристина Младенович со счётом 7:6, 6:4.

В решающем матче на турнире латвийско-украинский дуэт встретится с бельгийкой Элизе Мертенс и тайваньской спортсменкой Се Шувэй.

Остапенко и Киченок вышли в финал турнира серии "Большого шлема" впервые.

Напомним, лучшая теннисистка Латвии также принимала участие в одиночном разряде Australian Open, где проиграла в третьем круге со счетом 1:6, 5:7 Виктории Азаренко (22-е место по версии WTA) из Беларуси.

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