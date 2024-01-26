Порзиньгис обрел новое прозвище - тренер "Селтикс" дал название дуэту латыша с Брауном

Штурман "Бостон Селтикс" уже показал себя как забавная личность. В прошлом году Мазула после матча подошел к баскетболисту Маркусу Смарту, сделал сальто и сказал защитнику: "Ты так сделать не сможешь".

Теперь, как после недавнего матча против "Маями Хит" рассказал Браун, тренер дал дуэту Браун/Порзиньгис довольно необычное прозвище: "Печенье и крем".

Cookies and cream https://t.co/knvRt5G8k1 — Jaylen Brown (@FCHWPO) January 25, 2024

"Химию" Порзиньгиса и Брауна как на площадке, так и за ее пределами еще с первых дней сезона хвалили как зарубежные СМИ, так и фанаты.

Латвийский центровой в этом году в среднем за матч набирает 19,5 очка, делает 6,7 подбора и 1,8 блока. В свою очередь Браун в среднем за игру набирает 23 очка, делает 5,3 подбора и 3,7 результативной передачи.

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