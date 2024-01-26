Саночники Ботс/Плуме стали чемпионами мира в спринте

Ботс/Плуме победили с результатом 27,863 секунды.

Они на 0,032 секунды опередили австрийцев Томаса Штоя и Фольфганга Киндля и на 11 сотых секунды - другой австрийский экипаж Юрий Гат/Рикардо Шепф.

Балтгалвис/Егоров проехали трассу за 28,175 секунды, заняв восьмое место.

Десятыми финишировали Шевицс-Микельшевицс и Крастс, уступив победителям 0,404 секунды.

В этом сезоне спортсмены соревновались в спринте всего один раз, на первом этапе в Лейк-Плэсид, и тогда победил латвийский экипаж Ботс/Плуме.

В пятницу еще проходят одиночные соревнования среди женщин (начало в 14:55) и мужчин (начало в 15:45), а также парные соревнования среди женщин (начало в 16:40). Трансляцию можно посмотреть на телеканале TV6.

В субботу на трассу выйдут мужские и женские экипажи, а также пройдут мужские одиночные гонки, а в воскресенье – женские одиночные гонки и командная эстафета.

52-й чемпионат мира проходит в Альтенберге в третий раз. Первый раз это произошло в 1996 году, второй раз — в 2012 году.

Для участия в соревнованиях подали заявки 162 спортсмена из 21 страны – 39 женщин, 37 мужчин, 17 женских экипажей и 26 мужских двоек.

Латвию в Германии представляют 19 спортсменов. Среди женщин за медали поборются Элина Иева Витола, Сигита Берзиня, Кендия Апарйоде, Зане Калума и Франческа Бона.

В мужских соревнованиях стартуют Кристерс Апарйодс, Гинтс Берзиньши и Кристап Ринкс.

Среди мужских экипажей Латвию на соревнованиях представляют дуэт Мартиньш Ботс/Роберт Плуме, Эдуард Шевицс-Микельшевич/Лукас Крастс, Раймонд Балтгалвис/Виталий Егоров.

Среди женских экипажей Латвию представляют три дуэта - Анда Упите/Зане Калума, Виктория Зиединя/Селина Элизабете Звилна, Марта Робежниеце/Кития Богданова.

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