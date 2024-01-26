Россияне в "недружественных" странах смогут проголосовать на "выборах" президента

"Избирательные участки будут открыты во всех странах, в которых имеются дипломатические представительства и консульские учреждения нашей страны, в том числе и в "недружественных",- заявила Мария Захарова во время брифинга по вопросам внешней политики.

По словам Захаровой, за границей будут открыты примерно 300 участков для голосования. Она обратила внимание, что в некоторых странах они будут открыты не только в столице, но и в "компактных местах проживания граждан России".

В то же время Захарова отметила, что избиратели в "недружественных" странах могут оказаться под угрозой в день выборов, "когда уровень антироссийской риторики будет выше обычного".

"Выборы" президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Помимо Владимира Путина, диктатора, развязавшего войну, который выдвинул свою кандидатуру в начале декабря 2023 года, в выборах планируют принять участие более 10 кандидатов.

Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди") объявили о своих планах выдвинуть свою кандидатуру от парламентских партий. Кроме того, баллотироваться планирует и политик Борис Надеждин.

Список "недружественных" России стран был утвержден в марте 2022 года вскоре после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Последний раз список расширялся в октябре 2022 года и теперь включает 49 стран, включая США, Канаду, Австралию, Великобританию и все государства-члены ЕС.

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