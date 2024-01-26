Медведев вышел в финал Australian Open

В полуфинале третья ракетка мира обыграл Александра Зверева из Германии. Матч завершился со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Медведева, сумевшего вернуться в игру, уступая по сетам 0-2. Игра продлилась 4 часа 22 минуты.

На счету Медведева 14 эйсов, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 14 заработанных. Зверев 14 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10.

Ранее россиянин доходил до финала Australian Open в 2021 и 2022 годах, но оба раза уступал.

В финале Даниил Медведев сыграет против итальянца Янника Синнера, который в 1/2 финала обыграл серба Новака Джоковича - 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3. Синнер ранее никогда не выходил в финал турниров Большого шлема.

Отметим, что у Джоковича прервалась 33‑матчевая победная серия на Australian Open, серб становился победителем последних четырёх турниров Большого шлема в Австралии, в которых участвовал (2019, 2020, 2021, 2023).

Решающий матч Australian Open-2024 состоится 27 января.

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