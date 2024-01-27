Видео ⟩ Замена поврежденных номерных знаков. Как работает новая э-услуга CSDD?

Теперь Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) предлагает новую услугу - замену номерного знака взамен поврежденного.
Если на автомобиле поврежден один или оба номерных знака, подать заявку на них можно в e-CSDD, после чего достаточно через пару дней съездить в ближайший центр обслуживания клиентов и получить вновь изготовленный номерной знак.
В Риге новый знак можно будет забрать уже в день заказа, а в региональных центрах - в течение трех дней, сообщил представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс. В центр помимо поврежденных номеров нужно будет взять с собой удостоверение личности и регистрацию на автомобиль.
Эта услуга облегчает жизнь и экономит время. На телефон заказчика приходит уведомление о том, что номер готов. Старые номера у водителя заберут.
Чаще всего автомобильные номера приходят в негодность в результате ДТП. Однако нужно помнить, что на поврежденных номерах должны быть хорошо видны указанные на них символы. В противном случае заменить их не получится, и придется получать новые.
Видео: Сюжет передачи Zebra (на латышском языке)
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